LIVE – Bollettino oggi | sabato 2 luglio | contagi | morti e guariti regione per regione DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 2 luglio 2022) Sportface.it propone gli aggiornamenti delnazionale di2022, con gli aggiornamenti in tempo reale sui numeri Covid delle singole regioni italiane. Come ogni giorno si aggiornano i dati relativi ae tamponi eseguiti, con una curva pandemica che sta tornando a risalire in questi primi giorni d’estate. Sportface vi terrà aggiornati in tempo reale sull’andamento dei numeri delle ultime 24 ore. Segui ilsu Sportface.it COME LEGGERE I NUMERI DELAGGIORNA LADATI NAZIONALI DI: in aggiornamento e non ancora ufficializzati DATI NAZIONALI DI IERI: 86.334 nuovi, 72, 42.611, 51.345 tamponi molecolari, ...