LIVE Atletica, Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: l’Italia punta su Lukudo, Coiro e Arese (Di sabato 2 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA VENERDI’ 1 LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN GARA Il programma e gli orari di oggi – I convocati azzurri dell’Atletica leggera 18.49: Si parte con i concorsi: nel giavellotto donne in gara Carolina Visca e Sara Zabarino, nel giavellotto uomini Roberto Orlando. Nel triplo donne non sarà al via Ottavia Cestonaro che ha annunciato sui social la sua positività al Covid 18.46: Tanta Italia anche oggi in gara: la sessione serale prevede la finale di ben quattro concorsi (giavellotto donne e uomini, triplo donne e asta uomini), dei 400, degli 800 e dei 5000 femminili e 400 e 1500 maschili. Inizia anche il cammino degli specialisti dei 110hs, dei 100hs e dei 200 maschili e femminili con le batterie. 18.43: ... Leggi su oasport (Di sabato 2 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA VENERDI’ 1 LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN GARA Il programma e gli orari di oggi – I convocati azzurri dell’leggera 18.49: Si parte con i concorsi: nel giavellotto donne in gara Carolina Visca e Sara Zabarino, nel giavellotto uomini Roberto Orlando. Nel triplo donne non sarà al via Ottavia Cestonaro che ha annunciato sui social la sua positività al Covid 18.46: Tanta Italia anche oggi in gara: la sessione serale prevede la finale di ben quattro concorsi (giavellotto donne e uomini, triplo donne e asta uomini), dei 400, degli 800 e dei 5000 femminili e 400 e 1500 maschili. Inizia anche il cammino degli specialisti dei 110hs, dei 100hs e dei 200 maschili e femminili con le batterie. 18.43: ...

