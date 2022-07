LIVE Atletica, Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: l’Italia punta su Lukudo, Coiro e Arese! Bene Mosetti e Carraro nei 100hs (Di sabato 2 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA VENERDI’ 1 LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN GARA Il programma e gli orari di oggi – I convocati azzurri dell’Atletica leggera 19.46: Al via nella seconda batteria dei 200 donne Joseph (Fra), Bazolo (Por), Pisiara (Cyp), Eddaou (Mar), Siragusa (Ita), Ilic (Srb), Santidrian Ruiz (Esp), Milutinovic (Srb) 19.44: Qualificata per la finale l’azzurra Bruney che chiude terza la prima batteria dei 200 in 23?66. Vince l’egiziana Hemida in 22?89, secondo posto per la cipriota Fotopoulou che con 22?99 fa segnare il nuovo personale 19.42: Nel giavellotto oro alla serba Vilagos con 60.22, argento per la turca Tugsuz con 59.30, bronzo per la francese Minard che all’ultimo tentativo piazza il 56.22 19.39: Le due ... Leggi su oasport (Di sabato 2 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA VENERDI’ 1 LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN GARA Il programma e gli orari di oggi – I convocati azzurri dell’leggera 19.46: Al via nella seconda batteria dei 200 donne Joseph (Fra), Bazolo (Por), Pisiara (Cyp), Eddaou (Mar), Siragusa (Ita), Ilic (Srb), Santidrian Ruiz (Esp), Milutinovic (Srb) 19.44: Qualificata per la finale l’azzurra Bruney che chiude terza la prima batteria dei 200 in 23?66. Vince l’egiziana Hemida in 22?89, secondo posto per la cipriota Fotopoulou che con 22?99 fa segnare il nuovo personale 19.42: Nel giavellotto oro alla serba Vilagos con 60.22, argento per la turca Tugsuz con 59.30, bronzo per la francese Minard che all’ultimo tentativo piazza il 56.22 19.39: Le due ...

