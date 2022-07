L’Italia si qualifica alla Fase Finale della Summer Cup Maschile U14 (Di sabato 2 luglio 2022) Battendo l'Inghilterra, la formazione azzurra giovanile ha conquistato il primo posto nelle qualificazioni e volerà a Valencia per giocare le "Finals" dall'1 al 3 luglio prossimi Leggi su federtennis (Di sabato 2 luglio 2022) Battendo l'Inghilterra, la formazione azzurra giovanile ha conquistato il primo posto nellezioni e volerà a Valencia per giocare le "Finals" dall'1 al 3 luglio prossimi

