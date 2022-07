Libia | manifestanti assaltano il parlamento di Tobruk | Il premier Dbeibah | il governo si dimetta e si vada al voto

Pubblicità

fattoquotidiano : Libia, il carovita e i continui blackout innescano proteste a Tripoli e Misurata. A Tobruk manifestanti assaltano i… - MediasetTgcom24 : Libia, manifestanti assaltano il parlamento di Tobruk #tobruk #libia - repubblica : Libia, assalto al Parlamento Tobruk. I manifestanti irrompono nell'edificio - Claudio73691568 : RT @BerniCurenai: Libia, manifestanti bruciano il Parlamento: noi pensiamo all’Ucraina – Invece di occuparsi dell’Ucraina, dovremmo occupa… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Libia, folla di manifestanti assalta e incendia il parlamento di Tobruk I di… -

- Dopo le proteste divampate ieri con un gruppo diche ha preso d'assalto l'edificio che ospita il Parlamento a Tobruk, il primo ministro libico sostenuto dalla comunità internazionale, ...Migliaia dihanno preso d'assalto l'edificio del Parlamento a Tobruk, in, incendiando parte del complesso. I disordini fanno seguito al fallimento dei ripetuti sforzi che vanno avanti ormai da ...Le proteste sono divampate ieri in diverse città libiche, dove i manifestanti hanno protestato per il calo del tenore di vita e il caos politico, dato dallo scontro tra i due governi rivali, a Tripoli ...I disordini arrivano all'indomani del fallimento dei colloqui mediati dall'ONU a Ginevra, nei quali Tripolitania e Cirenaica avevano cercato un accordo per le elezioni View on euronews ...