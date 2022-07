L’esca della Champions League significa che Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare Man Utd, riporta (Di sabato 2 luglio 2022) Sito inglese: Cristiano Ronaldo ha chiesto al Manchester United di lasciare il club nel caso in cui un’offerta accettabile arrivasse durante la finestra di mercato estiva, secondo quanto riferito. Si dice che Ronaldo, 37 anni, voglia giocare di nuovo in Champions League la prossima stagione. L’attaccante del Portogallo è stato il capocannoniere dello United la scorsa stagione con 24 gol, ma i Red Devils sono riusciti solo a finire al sesto posto in classifica. Cristiano Ronaldo ha avuto due incantesimi all’Old Trafford (PA) Ronaldo è tornato all’Old Trafford la scorsa estate dalla Juventus e ha ancora un anno per il suo attuale contratto. L’agenzia di stampa PA ha contattato i rappresentanti di Ronaldo e il ... Leggi su justcalcio (Di sabato 2 luglio 2022) Sito inglese:ha chiesto al Manchester United diil club nel caso in cui un’offerta accettabile arrivasse durante la finestra di mercato estiva, secondo quanto riferito. Si dice che, 37 anni, voglia giocare di nuovo inla prossima stagione. L’attaccante del Portogallo è stato il capocannoniere dello United la scorsa stagione con 24 gol, ma i Red Devils sono riusciti solo a finire al sesto posto in classifica.ha avuto due incantesimi all’Old Trafford (PA)è tornato all’Old Trafford la scorsa estate dalla Juventus e ha ancora un anno per il suo attuale contratto. L’agenzia di stampa PA ha contattato i rappresentanti die il ...

