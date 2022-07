Leclerc: «Questo sport ha ucciso persone che amavo, ma non penso al pericolo» (Di sabato 2 luglio 2022) «Questo sport ha ucciso persone che amavo… ma non ho paura»: la stella della Ferrari Charles Leclerc si apre sulle tragedie di Anthoine Hubert e Jules Bianchi, ma parla anche della sua sfida a Verstappen, pure di Hamilton. Lo fa in una bella intervista concessa al Daily Mail. Jules Bianchi per Leclerc era una sorta di padrino. Sempre al suo fianco nei momenti più difficili nella carriera, anche nel passaggio dai kart alle macchine da corsa. È morto nel 2015, dopo nove mesi di coma dopo un incidente in Giappone, nel 2014. Anthoine Hubert, invece, è venuto a mancare nel 2018. Stava correndo una gara di Formula Due. Leclerd, che non s’è mai rotto un dito, racconta che non è stato facile. «Non penso al pericolo. Ero molto legato a Jules e ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 2 luglio 2022) «hache… ma non ho paura»: la stella della Ferrari Charlessi apre sulle tragedie di Anthoine Hubert e Jules Bianchi, ma parla anche della sua sfida a Verstappen, pure di Hamilton. Lo fa in una bella intervista concessa al Daily Mail. Jules Bianchi perera una sorta di padrino. Sempre al suo fianco nei momenti più difficili nella carriera, anche nel passaggio dai kart alle macchine da corsa. È morto nel 2015, dopo nove mesi di coma dopo un incidente in Giappone, nel 2014. Anthoine Hubert, invece, è venuto a mancare nel 2018. Stava correndo una gara di Formula Due. Leclerd, che non s’è mai rotto un dito, racconta che non è stato facile. «Nonal. Ero molto legato a Jules e ...

