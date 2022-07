Pubblicità

Corriere della Sera

Ribelle, attore, ministro e soldato,Nyschuk è un uomo dalle milleche oggi, come tanti ucraini, fa il pendolare della guerra . Venti giorni in trincea, una settimana di licenza. "E le ...Ci inchiniamo a te per lesalvate dei nostri compagni d'armi che stanno partecipando all'...Sobolev, è rimasto ferito oggi, sabato 18 giugno, in un attentato. Secondo quanto rilancia ... Le vite di Yevhen Nyschuk, ministro-soldato: «Il teatro mi aiuta a gestire la trincea» Giovedì Nyshchuk era sul palco a Kiev, domani tornerà al fronte «Recitare è terapeutico», dice l’ex ministro della Cultura. «Ho un commilitone direttore di banca e un ad di assicurazione» ...'L'Ucraina che conoscevamo, all'interno di quei confini, non c'è più. E non lo sarà più', ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. Kiev: 'Negoziati a fine agosto dopo la ...