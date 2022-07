“Le telecamere hanno ripreso tutto”. Omicidio Elena Del Pozzo, le immagini choc della mamma Martina (Di sabato 2 luglio 2022) Si aggiungono altri particolari alla vicenda dell’Omicidio di Elena Del Pozzo, la bimba di 5 anni uccisa a Tremestieri Etneo (Catania) dalla mamma Martina Patti. In un primo momento aveva inscenato un rapimento poi suo padre, il nonno di Elena, ha riuscito a far crollare il castello di bugie costruito dalla donna. Il Gip Daniela Monaco Crea ha scritto quindici pagine di ordinanza cautelare in carcere emessa nei confronti di Martina Patti per l’Omicidio e l’occultamento del cadavere della figlia Elena. “L’unica spiegazione logica e plausibile della dinamica degli eventi è quella che Elena sia stata vittima di un preordinato gesto criminoso, meditato e studiato dalla madre”, scrive il ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 2 luglio 2022) Si aggiungono altri particolari alla vicenda dell’diDel, la bimba di 5 anni uccisa a Tremestieri Etneo (Catania) dallaPatti. In un primo momento aveva inscenato un rapimento poi suo padre, il nonno di, ha riuscito a far crollare il castello di bugie costruito dalla donna. Il Gip Daniela Monaco Crea ha scritto quindici pagine di ordinanza cautelare in carcere emessa nei confronti diPatti per l’e l’occultamento del cadaverefiglia. “L’unica spiegazione logica e plausibiledinamica degli eventi è quella chesia stata vittima di un preordinato gesto criminoso, meditato e studiato dalla madre”, scrive il ...

