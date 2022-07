Le nozze tra Paola Turci e Francesca Pascale al Castello di Velona di Montalcino: cosa sappiamo della cerimonia di oggi (Di sabato 2 luglio 2022) È arrivato il giorno del matrimonio tra Francesca Pascale e la cantante Paola Turci. Pochi gli invitati, circa una trentina, che parteciperanno oggi pomeriggio alle 17:00 alla sobria unione civile tra le due. Non si conoscono i dettagli, ma è certo che il rito avrà luogo al Palazzo dei Priori, la sede storia del Comune di Montalcino, in provincia di Siena. A celebrarlo sarà il sindaco del comune Silvio Franceschelli (Pd). Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, a curare i dettagli dell’evento sarebbe stata proprio la futura sposa Pascale, la quale avrebbe scelto curcuma bianca, ortensie e rose tra gli addobbi della fiorista. Dopo la celebrazione si trasferiranno al millenario Castello di ... Leggi su open.online (Di sabato 2 luglio 2022) È arrivato il giorno del matrimonio trae la cantante. Pochi gli invitati, circa una trentina, che parteciperannopomeriggio alle 17:00 alla sobria unione civile tra le due. Non si conoscono i dettagli, ma è certo che il rito avrà luogo al Palazzo dei Priori, la sede storia del Comune di, in provincia di Siena. A celebrarlo sarà il sindaco del comune Silvio Franceschelli (Pd). Secondo quanto riferisce il CorriereSera, a curare i dettagli dell’evento sarebbe stata proprio la futura sposa, la quale avrebbe scelto curcuma bianca, ortensie e rose tra gli addobbifiorista. Dopo la celebrazione si trasferiranno al millenariodi ...

