Le fake news della settimana | dallo “scandaloso” scontrino del Senato al pubblico inquinante di Greta Thunberg

(Di sabato 2 luglio 2022) Nel corso dell’ultimaci siamo occupati di diverse bufale e complotti circolati in rete, alcuni di questi ampiamente riciclati e datati come il famosodel 2011mensa dei dipendenti del, utilizzato proprio per accusare iri di essere estremamente privilegiati. Probabilmente è solo l’inizio, le elezioni sono vicine. Non sono mancate lecontro il mondo LGBTQ+ e quelle russe contro l’Ucraina. Hai dubbi su una notizia, una fotografia o sulle dichiarazioni di un politico? Inviaci la tua segnalazione: all’indirizzo verifica@open.online inviando un messaggio Whatsapp al numero +393518091911 inviando un messaggio privato nella nostra pagina Facebook di Open inviando un DM al nostro account Twitter di Open ...

una notizia che è stata bollata dall'Asp come fake news. L'apostolicità della Chiesa bizantina, del resto, era stata a sua volta recuperata con una delle più simboliche fake news della storia antica, narrando di un viaggio del fratello di Pietro, sant'Andrea. L'annunciato arrivo di un nutrito gruppo di medici cubani a sostegno dei medici del nosocomio sia stato smentito dalla Commissaria dell'ASP e derubricata al livello di "fake news". The Media Council of Kenya and the United Nations Development Programme (UNDP) in Kenya have launched a fact-checking platform to address the escalating fake news.