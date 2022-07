Pubblicità

La richiesta è di circa 12 milioni e c'è il nodo del Decreto Crescita da "risolvere": una sua partenza prima di gennaio farebbe perdere allale agevolazioni fiscali. Si è parlato dell'interesse ...LA FIORENTINA - Nelle scorse settimane il Monza si era fatto avanti e aveva pensato seriamente a lui, prima di chiudere l'affare Cragno con il Cagliari. Prima ancora, era stata lala ... Lazio, riecco Muriqi: torna a Roma, futuro da scoprire Il Pirata ha passato le vacanze in Turchia, ieri le immagini della partenza. A Formello lo attendono per iniziare la preparazione ...CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - La Lazio lavora sul mercato e, in particolare sulla difesa, reparto che s'è sbriciolato strutturalmente con gli addii di Strakosha, Reina e Luiz ...