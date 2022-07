Lazio | l’aquisto di Vicario fa felice il Cagliari | quanto incasseranno i sardi

Leggi su calcionews24

(Di sabato 2 luglio 2022) Lotito starebbe trattando per: se l’affare dovesse chiudersi ilincasserebbe una percentuale del 20% Laavrebbe messo nel mirino il portiere Guglielmo. Il patron Claudio Lotito, infatti, starebbe trattando proprio per riuscire ad accaparrarsi l’estremo difensore dell’Empoli. Se l’affare dovesse andare in porto – scrive questa mattina il Corriere dello Sport – ilincasserebbe il 20% dalla sua vendita. L'articolo proviene da Calcio News 24.