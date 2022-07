Lazio. il solito Lotito che fa tutto al fotofinish (Di sabato 2 luglio 2022) Gli piace così e, spesso, ci azzecca: il presidente Lotito non cambia mai. tutto all'ultimo, rischiando di non accontentare Sarri a cui ha promesso i rinforzi in larga parte all'inizio di luglio. Mancano poche ore alle prime visiste in Paideia previste per domattina, poi lunedì la serata di gala in piazza del Popolo con i laziali che vedranno le nuove maglie e sperano anche Romagnoli, infine martedì pomeriggio la partenza per il ritiro di Auronzo di Cadore. Per ora Marcos Antonio e Cancellieri e la certezza che servano due portieri in fretta perché dopo l'addio da Strakosha anche Reina ha lasciato. Da uomo vero. Se n'è andato, ha rescisso consentendo al club di risparmiare 3 milioni lordi quando ha capito che non c'era più fiducia in lui come una volta. Via anche Pepe e subito sul web impazzano le battute: che Lotito abbia deciso di far ... Leggi su iltempo (Di sabato 2 luglio 2022) Gli piace così e, spesso, ci azzecca: il presidentenon cambia mai.all'ultimo, rischiando di non accontentare Sarri a cui ha promesso i rinforzi in larga parte all'inizio di luglio. Mancano poche ore alle prime visiste in Paideia previste per domattina, poi lunedì la serata di gala in piazza del Popolo con i laziali che vedranno le nuove maglie e sperano anche Romagnoli, infine martedì pomeriggio la partenza per il ritiro di Auronzo di Cadore. Per ora Marcos Antonio e Cancellieri e la certezza che servano due portieri in fretta perché dopo l'addio da Strakosha anche Reina ha lasciato. Da uomo vero. Se n'è andato, ha rescisso consentendo al club di risparmiare 3 milioni lordi quando ha capito che non c'era più fiducia in lui come una volta. Via anche Pepe e subito sul web impazzano le battute: cheabbia deciso di far ...

