Lazio | dopo l’addio di Reina ecco il portiere | affare in chiusura

(Di sabato 2 luglio 2022) Ladi Maurizio Sarri è molto attiva. La dirigenza è al lavoro per definire diverse trattative di mercato in entrata. Laè molto attiva sul mercato e vuole consegnare a Sarri la rosa al completo il prima possibile. Il tecnico ha fatto determinate richieste e la società vuole accontentarlo, la prima stagione di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

Djnc78 : @willy_signori @mikelelomb @ohmyramsey @Fraaa97 Per un mese e mezzo si, il titolare era diventato Demiral dopo un l… - Riccardofuffol2 : La Lazio pare che stia facendo dopo millenni un mercato sensato. Credo che si possa affermare con chiarezza che la colpa sia tutta di Sarri. - flazia24 : RT @demoralizzato96: Ti svegli. #Lazio e #Mizuno ufficializzano questa divisa per la stagione europea. Costa 123 euro. Se la compri ricevi… - Gianluc70081496 : @Carl160199 @Falconero1987 @Riccardo_ASR27 Alludi all’amichevole della Lazio contro la Juve tra l’altro un punto ch… - InsiderLazio : Dai che dopo settimane e settimane è arrivato anche olio di tonno. #lazio #ilic -

Cittaceleste.it

Empoli, Lecce, Torino e Spezia su Falcone della Sampdoria: ecco i dettagli Il portiere della Sampdoria, Wladimiro Falcone, è oggetto di sogni di vari club di Serie A. Lal'arrivo di Vicario e Sirigu ha mollato la presa sul calciatore, ma ci sono ancora Empoli, Lecce, Torino e ...Mandragora approda a titolo definitivo per circa 9 milioni dalla Juventusl'esperienza in ... Per la difesa vengono monitorate anche le situazioni di Acerbi in uscita dallae di Andrea ... Lazio, dopo Auronzo un’altra amichevole: il 27 luglio ci sarà il Genoa Il primo colpo della Fiorentina si chiama Rolando Mandragora: il centrocampista classe '97 ha svolto oggi a Roma le visite mediche in attesa si aggregarsi ...Una sentenza della Corte Costituzionale si è pronunciata sui limiti alle decurtazioni. Per chi cambia l'importo su pensione di reversibilità