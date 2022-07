Latina, vasto incendio a ridosso del campo Rom: paura per i fumi tossici (Di sabato 2 luglio 2022) Latina. Momenti di apprensione oggi a seguito di un vasto incendio. Le fiamme, nate come sterpaglie, hanno poi raggiunto il campo nomadi nell‘ex centro di accoglienza Al Karama. Al lavoro per mettere in sicurezza l’area e domare le fiamme i Vigili del fuoco e la Polizia Locale per la gestione della viabilità. Leggi anche: Detenuto appicca un incendio nella cella e le fiamme divorano tutto: 3 poliziotti intossicati incendio in via Monfalcone: i fatti Il rogo si è sviluppato oggi all’intersezione tra la strada del bosco e via Monfalcone. Secondo le prime informazioni, l’incendio sarebbe stato appiccato in più punti da persone al momento non identificate. Quest’ultime avrebbero appiccato le fiamme nell’ampia area incolta presente tra la discarica e la struttura occupata ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 2 luglio 2022). Momenti di apprensione oggi a seguito di un. Le fiamme, nate come sterpaglie, hanno poi raggiunto ilnomadi nell‘ex centro di accoglienza Al Karama. Al lavoro per mettere in sicurezza l’area e domare le fiamme i Vigili del fuoco e la Polizia Locale per la gestione della viabilità. Leggi anche: Detenuto appicca unnella cella e le fiamme divorano tutto: 3 poliziotti intossicatiin via Monfalcone: i fatti Il rogo si è sviluppato oggi all’intersezione tra la strada del bosco e via Monfalcone. Secondo le prime informazioni, l’sarebbe stato appiccato in più punti da persone al momento non identificate. Quest’ultime avrebbero appiccato le fiamme nell’ampia area incolta presente tra la discarica e la struttura occupata ...

