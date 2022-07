Lascia morire la madre ricoperta da feci e vomito | condannato ad oltre 4 anni il figlio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 2 luglio 2022) Hato lanel totale degrado: trae formiche. È così che si merita, una povera anziana, di terminare i suoi giorni? È questo che si merita una mamma, una donna ma in primis una persona? Purtroppo A.L. non risponderebbe come noi a queste semplici domande. L’uomo, infatti, un 48enne di Sabaudia, ha costretto lainvalida a vivere in condizioni così inumane e inimmaginabili da portare al decesso della donna. Leggi anche: ”Ti ammazzo maledetto, mi stai rovinando la vita”:tortura ilminore dentro casa La “non vita” della donna La povera donna si chiamava Filomena Cocuzzo, aveva 72ed era affetta da un’invalidità del 100%. Qualche giorno prima della sua morte, il personale del 118 la trovò in una situazione che ...