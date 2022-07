L’Arsenal ha fissato un nuovo incontro nel tentativo di battere il Man United contro Lisandro Martinez

Leggi su justcalcio

(Di sabato 2 luglio 2022) 2022-07-02 23:00:30 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Di Conor Laird Pubblicato: 2 luglio 2022 22:00Ultimo aggiornamento: 2 luglio 2022 22:06 Sabato è stata fornita una nuova visione degli sforzi in corso delper assicurarsi la firma della stella dell’Ajax. Il nome dello stopperha ovviamente preso il suo posto in prima linea e al centro nei titoli della metà rossa del nord di Londra nel corso delle ultime due settimane. Ciò arriva dopo che la squadra di trasferimento del, del tutto di punto in bianco, ha rivelato di essere andata avanti con un’offerta di apertura per i servizi dell’argentino. L’Ajax, dal canto suo, ha deciso di bocciare la proposta, intesa intorno ai 30 milioni ...