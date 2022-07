L’ansia da prestazioni ti sta uccidendo? Non commettere questi errori

Leggi su curiosauro

(Di sabato 2 luglio 2022) Compromette la tua vita, il tuo benessere e le tue. Quel qualcosa che odiamo tanto fare e che continuiamo imperterriti ad abbracciare. Non abbiamo la forza di abbandonare, chiudere la porta e andare oltre… Un’ansia continua che ci prende e non ci fa stare tranquilli, una rabbia che non sappiamo come sfogare. Una situazione che non ci migliora né determina migliori. Come una forza che ci attrae e ci respinge e ci fa sentire in un tunnel buio come la pece, sotto terra, senza aria, acqua e cibo. E allora perché non si cambia, cosa ci trattiene, quali sono le paure che ci immobilizzano? - curiosauro.itIl lavoro dei sogni? C’è ancora chi sogna l’America credendo di aver scelto il percorso giusto e di trovare il lavoro dei sogni. Ma non solo è difficile trovare lavoro, figuriamoci realizzare i propri sogni. Soprattutto senza ...