La Supercoppa Italiana piace agli autocrati: nel 2023 si torna in Arabia Saudita. E per le prossime edizioni si è proposto anche Orban (Di sabato 2 luglio 2022) Mercoledì 18 gennaio 2023: Milan-Inter, la Supercoppa Italiana, primo trofeo della prossima stagione, grande rivincita dell'ultimo scudetto. A Riad, sotto gli occhi compiaciuti dei ricchi sauditi, e magari persino di qualche donna, rigorosamente in settori separati, se gli organizzatori locali appassionati di pallone e un po' meno di diritti lo concederanno. La Serie A torna in Arabia. L'ultima volta c'era stata nel 2019, in epoca pre-Covid, con un mare di polemiche: l'omicidio di Khashoggi e il divieto di ingresso per le tifose allo stadio avevano trasformato la finale fra Juventus e Lazio in una specie di caso nazionale, evaporato come sempre in una bolla di sapone. La Lega Calcio aveva fatto spallucce, ben felice di dare il suo contributo al "rinascimento arabo" di renziana memoria, in cambio di 7 ...

PietroMazzara : Ufficiale la data della #Supercoppa #Italiana: si giocherà il 18 gennaio 2023 a Riyadh tra #Milan e #Inter. L’orari… - socios : On this day in 1993, @delpieroale joined @juventusfc. X6 Serie A X4 Supercoppa Italiana X1 Coppa Italia X1 Champ… - fattoquotidiano : La Supercoppa Italiana piace agli autocrati: nel 2023 si torna in Arabia Saudita. E per le prossime edizioni si è p… - ninabecks1 : Ma dove la giocano la Supercoppa Italiana??? ?????? - gilnar76 : Supercoppa Italiana, si gioca a Riyad: da definire orario e stadio #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan -