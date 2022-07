La strana condanna di Navalny | «In carcere costretto a stare seduto a guardare il ritratto di Putin»

Leggi su open.online

(Di sabato 2 luglio 2022) Alekseiè uno degli oppositori di Vladimirpiù noti all’estero. Blogger, politico e attivista, è finito nel mirino del Cremlino. Il 17 gennaio 2021, al ritorno a Mosca dopo il periodo di degenza a Berlino, viene arrestato.to, sconta la pena in una struttura di massima sicurezza. Nella quale però i metodi di correzione appaiono curiosi. Per esempio «èper ore su una panchina aildi». Repubblica scrive oggi che la chiamano attività educativa ma, fa sapere l’oppositore che deve scontare nove anni di, «non so chi possa “educare” questo tipo di attività, se non uno storpio con male alla schiena». La giornata dell’oppositore di ...