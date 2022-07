La storia di Evgeny Kulagin | diventato italiano per essere europeo

Leggi su linkiesta

La prima volta che conosco, mi cucina delle tagliatelle al ragù fatte in casa da leccarsi i baffi. Classe 1980, nasce a Mosca da una famiglia benestante della capitale dell'allora Unione Sovietica. Vive da ragazzo nella Repubblica Ceca, Belgio, USA e arriva in Italia 19enne, con le due sorelline gemelle di 6 anni, per raggiungere la madre in una tranquilla cittadina delle Marche. È il 1999 quandoatterra in Italia con un regolare visto turistico. In realtà non rientrerà poi in Russia per evitare la leva militare obbligatoria. Se le sorelline minorenni riescono a regolarizzarsi insieme alla mamma, perinizia un periodo complesso. Si arrangia lavorando in nero fino alla sanatoria del 2002.