La sfida di Venezia | riportare in laguna l’ostrica europea E può essere un affare anche per la qualità dell’acqua del mare | ecco perché

(Di sabato 2 luglio 2022) Ostriche e champagne, accoppiata di successo. Ma se in Veneto le bollicine non mancano, è lei, la nostrana ostrica piatta (Ostrea edulis), ad essersi estinta alla fine dell’Ottocento. Per riportarla inc’è oggi in campo il progetto europeoa (Matchmaking Restoration Ecology and Aquaculture) coordinato dall’Università Cà Foscari. “piatta è scomparsa in tutta Europa e dallaper diversi fattori – spiega Camilla Bertolini, ecologa dell’Università Cà Foscari e a capo dia – La sovrapesca, il diffondersi di due malattie, una causata da un parassita e l’altra da un virus, nonché l’importazione della più resistente e invasiva ostrica giapponese”. Adesso per tentare l’impresa di far tornarepiatta a colonizzare le acque venete ...