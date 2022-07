La scissione cancella il M5s Il sondaggio tombale di Pagnoncelli | astensione record degli italiani

Leggi su iltempo

(Di sabato 2 luglio 2022) Un crollo atteso, un paio di conferme e l'ennesima dimostrazione che la disaffezionedalla politica è ormai un dato di fatto. Allarmante. Il settimanaledi Nando, pubblicato questa mattina sulla pagine del Corriere della Sera, descrive, numeri alla mano, un realtà che meriterebbe una profonda riflessione da parte della classe dirigente nazionale. Un Italiano su tre (il 35% per l'esattezza) ha dichiarato di non aver nemmeno seguito la tornata elettorale delle amministrative. Non solo non è andato alle urne, ma non ha letto o guardato trasmissioni di approfondimento in televisione. L'indifferenza più totale. Il 19% è convinto che abbia vinto il centrosinistra, il 4% il centrodestra. La maggioranza, il 20% per la precisione, ritiene che la vera trionfatrice sia stata ...