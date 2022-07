La pubblica amministrazione non paga i fornitori (Di sabato 2 luglio 2022) Lo scorso anno l'amministrazione centrale dello Stato ha ricevuto dai propri fornitori 3.657.000 fatture per un importo complessivo pari a 18 miliardi di euro. Ne ha liquidate 2.420.000, corrispondendo a queste imprese 12,8 miliardi, "... Leggi su today (Di sabato 2 luglio 2022) Lo scorso anno l'centrale dello Stato ha ricevuto dai propri3.657.000 fatture per un importo complessivo pari a 18 miliardi di euro. Ne ha liquidate 2.420.000, corrispondendo a queste imprese 12,8 miliardi, "...

Pubblicità

Rosalba_Falzone : @madforfree @Cartabellotta Ma il tizio Cartabbbellottta, dovrebbe seguire corsi di grammatica, dovrebbe tornare in… - AleDagDalGas : RT @squirtandsoda: @AndreaGiuricin Macchè socialismo irreale! Si chiama mafia, ndrangheta e camorra e pubblica amministrazione corrotta che… - SuavesitoIt : RT @madforfree: @Cartabellotta Chi si qualifica come “informatore pubblico” dovrebbe sapere che inform e comun pubblica derivano dalla Pubb… - Ambrosetti_ : 'L’Italia si posiziona a metà classifica in Europa per maturità digitale, è il 5° Paese per velocità di crescita ed… - mme_francesca_s : RT @madforfree: @Cartabellotta Chi si qualifica come “informatore pubblico” dovrebbe sapere che inform e comun pubblica derivano dalla Pubb… -