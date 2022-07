La piscina esiste solo in foto: il parlamentare italiano cade nella truffa (Di sabato 2 luglio 2022) Brutta disavventura per il parlamentare di centrodestra che una volta arrivato a Formentera si è dovuto arrendere all'evidenza. La villa con piscina, prenotata e pagata lautamente in anticipo, non è in realtà mai esistita. Denuncia per truffa immediata e pernotto di emergenza presso gli amici compassionevoli. Leggi su iltempo (Di sabato 2 luglio 2022) Brutta disavventura per ildi centrodestra che una volta arrivato a Formentera si è dovuto arrendere all'evidenza. La villa con, prenotata e pagata lautamente in anticipo, non è in realtà mai esistita. Denuncia perimmediata e pernotto di emergenza presso gli amici compassionevoli.

