La nuova questione cattolica negli Usa

(Di sabato 2 luglio 2022) Dall'esultanza per la sentenza Dobbs contro l'aborto al silenzio calcolato sull'assalto a Capitol Hill. Il fenomeno di vescovi, sacerdoti e teologi cattolici che in America simpatizzano per la sovversione o il cinismo sulla democrazia e il sistema costituzionale non va sottovalutato