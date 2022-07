La Nato, il Pinochet del Bosforo Erdogan e la sinistra che non c'è (Di sabato 2 luglio 2022) I tempi cambiano, e la nostalgia, dicono i senza memoria, è qualcosa di vecchio, retrogrado, anche un po' patetico. Quando questo discorsetto viene poi da persone che si ritengono democratiche, ... Leggi su globalist (Di sabato 2 luglio 2022) I tempi cambiano, e la nostalgia, dicono i senza memoria, è qualcosa di vecchio, retrogrado, anche un po' patetico. Quando questo discorsetto viene poi da persone che si ritengono democratiche, ...

Pubblicità

Rojname_com : La Nato, il Pinochet del Bosforo Erdogan e la sinistra che non c'è - globalistIT : - erprofeta2 : @Albania_Etnica Io sono nato in Cile in quegli anni. Secondo i miei genitori la situazione era addirittura migliore… - Rosyfree74 : RT @RibelleAntisis1: Pensate se negli anni 70 la NATO avesse consegnato a Pinochet i dissidenti cileni fuggiti all’estero. Ah no, in quel c… - RibelleAntisis1 : Pensate se negli anni 70 la NATO avesse consegnato a Pinochet i dissidenti cileni fuggiti all’estero. Ah no, in que… -