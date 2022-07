La mia ombra è tua (2022): Nostalgia canaglia, per il road film di Eugenio Cappuccio (Di sabato 2 luglio 2022) Titolo:La mia ombra è la tua Anno: 2022 Nazione: Italia Genere: Commedia Regia : Eugenio Cappuccio Casa di produzione: Fandango con Rai Cinema Distribuzione: 01 Distribution Durata:107’ Regia: Eugenio Cappuccio Sceneggiatura:Laura Paolucci,Edoardo Nesi, Eugenio Cappuccio Fotografia: Valerio Evangelista Montaggio: Fabio Nunziata Musiche: Vincenzo Lucarelli Attori: Marco Giallini, Giuseppe Maggio... Source Leggi su locchiodelcineasta (Di sabato 2 luglio 2022) Titolo:La miaè la tua Anno:Nazione: Italia Genere: Commedia Regia :Casa di produzione: Fandango con Rai Cinema Distribuzione: 01 Distribution Durata:107’ Regia:Sceneggiatura:Laura Paolucci,Edoardo Nesi,Fotografia: Valerio Evangelista Montaggio: Fabio Nunziata Musiche: Vincenzo Lucarelli Attori: Marco Giallini, Giuseppe Maggio... Source

Pubblicità

occhiocine : Il film La mia ombra è tua (tratto dall'omonimo romanzo di Edoardo Nesi)di Eugenio Cappuccio con Marco Giallini, Gi… - Roberto52585862 : RT @innocente_evas: Tra gli spazi bianchi delle parole, le pieghe delle lenzuola, le briciole di pane sulla tovaglia, io penso a te. Nelle… - Irepaz : Sono in Sicilia dalla mia famiglia, fuori 100 gradi all’ombra. Mi sono offerta di andare a fare la spesa, non ho il… - alstroemeriw : RT @bleedsovl: Non ho proprio voglia ce 0 non sopporto più manco la mia ombra - bleedsovl : Non ho proprio voglia ce 0 non sopporto più manco la mia ombra -