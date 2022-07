La guerra stanca Putin. Il monito degli 007 Usa (Di sabato 2 luglio 2022) La guerra in Ucraina stanca anche Vladimir Putin. A rivelare i dubbi dello “zar” è la direttrice dell’intelligence americana Avril Haines. Intervenendo in un evento di Silverado Policy Accelerator e Google la numero uno degli 007 Usa ha fatto un quadro sulla guerra russa e i mesi che verranno. “Dalla nostra prospettiva è plausibile che, a seconda di come le cose si evolveranno nei prossimi mesi, Putin si convinca a raggiungere una qualche forma di accordo”. A centotrenta giorni dall’invasione militare russa le perdite subite dall’armata di Mosca rischiano di infliggere un danno permanente alla capacità militare dell’esercito, spiega Haines: “Pensiamo che in questa fase le loro forze di terra siano state degradate a tal punto che ci vorranno anni per tornare a dove erano prima”. Di qui ... Leggi su formiche (Di sabato 2 luglio 2022) Lain Ucrainaanche Vladimir. A rivelare i dubbi dello “zar” è la direttrice dell’intelligence americana Avril Haines. Intervenendo in un evento di Silverado Policy Accelerator e Google la numero uno007 Usa ha fatto un quadro sullarussa e i mesi che verranno. “Dalla nostra prospettiva è plausibile che, a seconda di come le cose si evolveranno nei prossimi mesi,si convinca a raggiungere una qualche forma di accordo”. A centotrenta giorni dall’invasione militare russa le perdite subite dall’armata di Mosca rischiano di infliggere un danno permanente alla capacità militare dell’esercito, spiega Haines: “Pensiamo che in questa fase le loro forze di terra siano state degradate a tal punto che ci vorranno anni per tornare a dove erano prima”. Di qui ...

