La grande battaglia del Mar Nero. Cosa sta facendo Mosca (Di sabato 2 luglio 2022) Il ritiro russo dall'Isola dei Serpenti, avvenuto, come comunicato da Kiev e Mosca, il 30 giugno, cambia lo scacchiere bellico del Mar Nero. Il fronte meridionale della guerra russo-ucraina ha sempre avuto uno dei suoi principali teatri di battaglia proprio in quel minuscolo isolotto a circa 40 miglia dalle coste di Odessa e diventato famoso InsideOver.

