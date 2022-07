La crisi morde gli italiani: la preoccupazione dei cittadini è ai massimi livelli (Di sabato 2 luglio 2022) «Nove italiani su 10 prevedono di attuare qualche strategia per ridurne l'impatto sulle proprie finanze, a partire da una riduzione dei consumi; oltre un terzo degli italiani (32%) non è disposta a pagare di più per l'acquisto di prodotti di qualità a fronte di un aumento superiore al 5% del loro prezzo. Un'ulteriore conferma del rischio per la tenuta delle filiere agroalimentari italiane di eccellenza, con un impatto negativo sulla crescita del Paese». Così Carlo Alberto Buttarelli, direttore Ufficio studi e relazioni con la filiera di Federdistribuzione, commentando la stima provvisoria dei prezzi a giugno diffusa oggi dall'Istat. «Nonostante le imprese della di distribuzione moderna non stiano ancora trasferendo sui prezzi di vendita tra 2 e 3 punti percentuali d'inflazione che hanno già riconosciuto nella fase di acquisto - sottolinea il carrello ... Leggi su iltempo (Di sabato 2 luglio 2022) «Novesu 10 prevedono di attuare qualche strategia per ridurne l'impatto sulle proprie finanze, a partire da una riduzione dei consumi; oltre un terzo degli(32%) non è disposta a pagare di più per l'acquisto di prodotti di qualità a fronte di un aumento superiore al 5% del loro prezzo. Un'ulteriore conferma del rischio per la tenuta delle filiere agroalimentari italiane di eccellenza, con un impatto negativo sulla crescita del Paese». Così Carlo Alberto Buttarelli, direttore Ufficio studi e relazioni con la filiera di Federdistribuzione, commentando la stima provvisoria dei prezzi a giugno diffusa oggi dall'Istat. «Nonostante le imprese della di distribuzione moderna non stiano ancora trasferendo sui prezzi di vendita tra 2 e 3 punti percentuali d'inflazione che hanno già riconosciuto nella fase di acquisto - sottolinea il carrello ...

