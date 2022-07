La contrada del Drago ha vinto il Palio di Siena (Di sabato 2 luglio 2022) AGI - È la contrada del Drago ca vincere vinto il Palio di Siena del 2 luglio. L'accoppiata vincente è stata formata da Giovanni Atzeni detto Tittìa e il cavallo esordiente Zio Frac. Per il Drago è la 39esima vittoria, l'ultima era stata a luglio del 2018. Ottavo Palio invece per Tittia che non vinceva dal Palio di agosto 2019. Alle 19.35 è arrivata la busta con l'ordine d'ingresso ai canapi: Valdimontone, Bruco, Lupa, Torre, Chiocciola, Drago, Pantera. Di rincorsa è dunque andata la contrada del Leocorno. Dopo un solo minuto il mossiere Renato Bircolotti ha richiamato i fantini. C'è stato nervosismo e per i 'barberi' e fantini in difficolta' a trovare un allineamento. Sono state annullate quattro mosse ed i ... Leggi su agi (Di sabato 2 luglio 2022) AGI - È ladelca vincereildidel 2 luglio. L'accoppiata vincente è stata formata da Giovanni Atzeni detto Tittìa e il cavallo esordiente Zio Frac. Per ilè la 39esima vittoria, l'ultima era stata a luglio del 2018. Ottavoinvece per Tittia che non vinceva daldi agosto 2019. Alle 19.35 è arrivata la busta con l'ordine d'ingresso ai canapi: Valdimontone, Bruco, Lupa, Torre, Chiocciola,, Pantera. Di rincorsa è dunque andata ladel Leocorno. Dopo un solo minuto il mossiere Renato Bircolotti ha richiamato i fantini. C'è stato nervosismo e per i 'barberi' e fantini in difficolta' a trovare un allineamento. Sono state annullate quattro mosse ed i ...

