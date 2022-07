Pubblicità

HuffPostItalia : La Cei prende posizione per lo Ius scholae: 'Basta ideologie, l'Italia è cambiata' - MediasetTgcom24 : Ius scholae, Cei: basta ideologie, è una riforma che serve all'Italia #cei #italia #presidente #giancarloperego… - WRicciardi : La Cei si schiera con lo Ius scholae: 'Basta con le ideologie. Il Paese sta cambiando' - Massimo10489625 : ???? #POLITICA #RELIGIONE I VESCOVI CI VOGLIONO TUTTI ISLAMICI, CEI SPONSORIZZA IUS SCHOLAE: ITALIA È ORMAI METICCIA - CaressaGiovanni : La Cei: “Lo Ius scholae va incontro alla realtà di un Paese che sta cambiando” -

Alle forze politiche che affermano che loscholae non sia una priorità, il rappresentante dellareplica: 'Ne parliamo da almeno quindici anni, contrapporre il caro - bollette non ha senso'.... parla delloscholae . E alle forze politiche che affermano non sia una priorità il rappresentante dellareplica: 'Ne parliamo da almeno quindici anni, contrapporre il caro - bollette non ha ...Monsignor Perego, membro Cei, interviene sullo ius scholae ammonendo la politica a non farsi distrarre dalle ideologie.Dynamic 1 Alle forze politiche che affermano che lo Ius scholae non sia una priorità, il rappresentante della Cei replica: “Ne parliamo da almeno quindici anni, contrapporre il caro-bollette non ha ...