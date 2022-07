La casa nella prateria: le rivelazioni di Carrie | “Era molto duro, avevo il terrore di sbagliare” (Di sabato 2 luglio 2022) Lindsay Greenbush è una delle due gemelle che hanno interpretato Carrie in quella che resta la serie di maggiore successo di tutti i tempi. I suoi ricordi aprono uno squarcio sulla vita di un set difficile e impegnativo, anche per i bambini. Michael Landon è l’uomo senza cui “La casa nella prateria”, così come la conosciamo, non sarebbe mai esistita. Sì certo, la storia è stata scritta da Laura Ingalls in sette volumi immortali. Le Gemelle Greenbush Web SourceMa è stato Landon più di ogni altro a dargli forma sullo schermo, con il suo talento di produttore, regista, sceneggiatore. E anche con il suo carattere sincero, schietto, ma non per questo meno esigente. Uno dei grandi talenti di Landon era la sua capacità di trattare con i bambini, e di farli lavorare, coinvolgendoli, sfidandoli, e anche pretendendo ... Leggi su newstv (Di sabato 2 luglio 2022) Lindsay Greenbush è una delle due gemelle che hanno interpretatoin quella che resta la serie di maggiore successo di tutti i tempi. I suoi ricordi aprono uno squarcio sulla vita di un set difficile e impegnativo, anche per i bambini. Michael Landon è l’uomo senza cui “La”, così come la conosciamo, non sarebbe mai esistita. Sì certo, la storia è stata scritta da Laura Ingalls in sette volumi immortali. Le Gemelle Greenbush Web SourceMa è stato Landon più di ogni altro a dargli forma sullo schermo, con il suo talento di produttore, regista, sceneggiatore. E anche con il suo carattere sincero, schietto, ma non per questo meno esigente. Uno dei grandi talenti di Landon era la sua capacità di trattare con i bambini, e di farli lavorare, coinvolgendoli, sfidandoli, e anche pretendendo ...

Pubblicità

Eurosport_IT : MERAVIGLIOSAMENTE GREG ?????? Arriva anche la terza medaglia in questi mondiali per Paltrinieri! Solo Wellbrock ne ha… - ItalianAirForce : Nel cuore di Roma, c’è un piccolo tesoro nascosto. È il Villino Douhet, la casa dove visse Giulio Douhet. Scopri di… - ItaliaTeam_it : Karateka #ItaliaTeam a Casa Italia! ?? Ai Giochi del Mediterraneo sono quattro le medaglie conquistate nel karate n… - voguefede : per non parlare degli uomini che nella mia cittá si sentono liberi di andare girando solo con il costume a slip e d… - com0unG : baru fra 5 anni quando la demenza senile lo avrà consumato e si ritroverà jessik nella casa in maremma ad aspettarlo -