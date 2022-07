Kosovo | Gervalla | Grecia riconoscerà indipendenza

(Di sabato 2 luglio 2022) La ministra degli esteri kosovara Donikasi è detta convinta che la, tra i cinque Paesi Ue che non riconoscono il, sarà "uno dei primi a farlo". Citata oggi dai media regionali, ...

Dal punto di vista del Kosovo, l'ingresso nell'organizzazione internazionale con sede a Strasburgo faciliterebbe il riconoscimento dell'indipendenza da parte dei paesi europei.