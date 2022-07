Kadirov | filorussi nel centro di Lysychansk Kiev | colpito deposito munizioni russo

(Di sabato 2 luglio 2022) Forti esplosioni in mattinata nella città ucraina di Mukolaiv e bombe a grappolo russe su Sloviansk, nel Donetsk. Zelensky negozia nuove armi per togliere vantaggio ai russi. Il governo di Mosca ha adottato oggi una risoluzione che sancisce l’uscita del paese da otto Accordi parziali del Consiglio d’Europa

