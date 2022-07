Juventus, prima l’addio a zero e poi l’Atletico Madrid: c’è il ritorno di fiamma (Di sabato 2 luglio 2022) Dopo l’addio alla Juventus, il futuro dell’attaccante potrebbe essere all’estero: ci pensa l’Atletico Madrid di Diego Simeone Il nuovo volto della Juventus di Massimiliano Allegri passa anche per gli addii. Da quello di Giorgio Chiellini, per arrivare a Paulo Dybala e Federico Bernardeschi. Tre partenze a parametro zero che hanno avuto forti ripercussioni e linee Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 2 luglio 2022) Dopoalla, il futuro dell’attaccante potrebbe essere all’estero: ci pensadi Diego Simeone Il nuovo volto delladi Massimiliano Allegri passa anche per gli addii. Da quello di Giorgio Chiellini, per arrivare a Paulo Dybala e Federico Bernardeschi. Tre partenze a parametroche hanno avuto forti ripercussioni e linee Questo articolo è comparso nella sua versione originale,sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

Inter : Derby d'Italia e altre 2?? sfide a novembre prima della pausa nazionali: 13° Juventus ? 14° Bologna ?? 15° Atalanta ? - GiovaAlbanese : Il City Group ha deciso: la prima trattativa di #calciomercato sarà per Matteo #Brunori, 5 milioni per la #Juventus… - SSettonce : RT @Modesto55187814: Non avrei mai pensato di odiare la mia squadra del cuore per colpa di un parassita del genere...prima o poi sparirai d… - markmc1977 : @Juventus_a_vita Vanno verso il fallimento... Sono attaccati al respiratore ma prima o poi l'ossigeno finisce - Whis_10 : RT @NicoSchira: Nicolò #Zaniolo resta prima scelta della #Juventus, che continua il pressing per il classe ‘99. #ASRoma ha detto no a tutte… -