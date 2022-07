Juventus, ecco Zaniolo: trovato l’accordo, i dettagli (Di sabato 2 luglio 2022) Il prossimo grande colpo della Juventus potrebbe essere Zaniolo; i bianconeri sembrano aver trovato l’accordo con giocatore e giallorossi. Pogba e Di Maria (devono essere ancora ufficializzati ma è tutto fatto) sono solo l’antipasto; la sensazione, infatti, è che il mercato della Juventus debba ancora far esplodere i cosiddetti fuochi d’artificio. Uno di questi dovrebbe essere Zaniolo. Sappiamo benissimo quanto il giocatore piaccia alla società bianconera che sembra ad un passo dal portare l’azzurro alla corte di Allegri. AnsafotoNel sistema di gioco, il 4-3-3 di Allegri, la Juventus ha bisogno di un altro esterno di assoluto livello per avere una soluzione offensiva in più. L’obiettivo numero uno è Zaniolo, esterno giallorosso che nella passata ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 2 luglio 2022) Il prossimo grande colpo dellapotrebbe essere; i bianconeri sembrano avercon giocatore e giallorossi. Pogba e Di Maria (devono essere ancora ufficializzati ma è tutto fatto) sono solo l’antipasto; la sensazione, infatti, è che il mercato delladebba ancora far esplodere i cosiddetti fuochi d’artificio. Uno di questi dovrebbe essere. Sappiamo benissimo quanto il giocatore piaccia alla società bianconera che sembra ad un passo dal portare l’azzurro alla corte di Allegri. AnsafotoNel sistema di gioco, il 4-3-3 di Allegri, laha bisogno di un altro esterno di assoluto livello per avere una soluzione offensiva in più. L’obiettivo numero uno è, esterno giallorosso che nella passata ...

OfficialASRoma : ??? Ecco date e orari delle nostre prime 4 giornate di @SerieA! ?? Salernitana-Roma: domenica 14/8, 20:45 ?? Roma-C… - Gazzetta_it : Ecco #Di Maria, arriva il re degli assist per Vlahovic - Gazzetta_it : Juve, l'operazione Zaniolo prende forma: ecco i baby talenti che potrebbero andare alla Roma - ZonaBianconeri : RT @JuventusUn: La #Juventus scatta per #Zaniolo: intesa sull'ingaggio. Ecco le cifre?? - JuventusUn : La #Juventus scatta per #Zaniolo: intesa sull'ingaggio. Ecco le cifre?? -