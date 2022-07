Juventus, cresce l’attesa per Di Maria: ufficialità prevista la prossima settimana (Di sabato 2 luglio 2022) Per l’ufficialità di Angel Di Maria alla Juventus è solamente una questione di tempo. A svelarlo è la Gazzetta dello Sport, che sottolinea come l’argentino abbia ormai trovato l’accordo con i bianconeri e fa chiarezza sulle date. Per le visite mediche e la firma sul contratto di Di Maria non è ancora stato scelto un giorno, tuttavia a partire da lunedì 4 luglio ogni giorno potrebbe essere quello buono per l’iter che porterà all’ufficialità e quindi alla presentazione del giocatore. Il Fideo sarà però a disposizione di Allegri solamente a partire dall’11 luglio, visti i recenti appuntamenti con l’Argentina. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 2 luglio 2022) Per l’di Angel Diallaè solamente una questione di tempo. A svelarlo è la Gazzetta dello Sport, che sottolinea come l’argentino abbia ormai trovato l’accordo con i bianconeri e fa chiarezza sulle date. Per le visite mediche e la firma sul contratto di Dinon è ancora stato scelto un giorno, tuttavia a partire da lunedì 4 luglio ogni giorno potrebbe essere quello buono per l’iter che porterà all’e quindi alla presentazione del giocatore. Il Fideo sarà però a disposizione di Allegri solamente a partire dall’11 luglio, visti i recenti appuntamenti con l’Argentina. SportFace.

