Jovanotti ' cupido' | sposa una coppia di fan a Lignano | ' Eravamo vicini di culla | poi ci siamo innamorati'

Il Jova Beach Party è anche 'belle storie', come quella di Giulia e Gianluca, sposi 'ufficialmente' il prossimo 9 settembre e quasi sposi oggi a Lignano con Lorenzo Cherubini, alias Jovanotti, che a metà pomeriggio celebra un'anteprima delle loro nozze sul palco Kontiki della festa in corso a Lignano Sabbiadoro. "Che il mare, il sole, la luna e ..."