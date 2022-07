Joao Pedro può lasciare l’Italia | lo tentano Besiktas e Valencia

(Di sabato 2 luglio 2022) . Sullo sfondo il Torino Ancora nulla di concreto in merito al futuro di. Il capitano del Cagliari è corteggiato da diverse pretendenti ma, tuttavia, non ha ancora ricevuto alcuna proposta concreta. Il campo – sottolinea questa mattina l’edizione del Corriere dello Sport – si è ristretto e la corsa all’italo-brasiliano si ridotta a tre pretendenti. Oltre al Torino che resta sempre sullo sfondo, l’attaccante starebbe valutando le due proposte estere del Galatasaray e del. Si attendono novità. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #Calciomercato | La @OfficialUSS1919 ha trovato un accordo di massima per Joao #Pedro con il @CagliariCalcio - Glongari : #Galatasaray pronto l’assalto a Joao Pedro del #Cagliari con una proposta da 7 milioni di euro @MCriscitiello @tvdellosport - Calcio_Casteddu : ?? #JoaoPedro, lo scenario: partenza quasi certa. Anche se... #? #Cagliari #CagliariCalcio #CalcioCasteddu… - TuttoCagliari : Tuttosport - Da Dovbyk a Joao Pedro: il Toro a caccia del sostituto di Belotti - marinabeccuti : La Stampa: 'Juric ha fretta: Nandez e Joao Pedro in 10 giorni' -

può lasciare l'Italia: lo tentano Besiktas e Valencia. Sullo sfondo il Torino Ancora nulla di concreto in merito al futuro di. Il capitano del Cagliari è corteggiato da diverse ......