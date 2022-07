Ius Scholae, anche il consiglio comunale si spacca. Tremaglia: “È come strumentalizzare i bambini” (Di sabato 2 luglio 2022) Bergamo. Ius Scholae, slitta l’esame alla Camera, insieme al testo sulla cannabis. E mentre dal carroccio arrivano la bellezza di 1500 emendamenti e il Partito Democratico, che certo non arretra, prende tempo per spostare la discussione tra due settimane, in maniera tale da poterla affrontare con più calma. Il discorso è ampio e complesso, e non riguarda solo la politica romana, ma anche quella locale che, più dell’altra, è calata nel presente e ne vivere quotidiano. Giovedì pomeriggio Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, sull’argomento, ha twittato così: “Sono 877 mila gli alunni con cittadinanza non italiana che frequentano le nostre scuole. Assicurare loro una parità di diritti e di doveri non è solo giusto: è fondamentale per la loro miglior integrazione, quindi anche per avere una società più coesa e più sicura”. Una posizione chiara ... Leggi su bergamonews (Di sabato 2 luglio 2022) Bergamo. Ius, slitta l’esame alla Camera, insieme al testo sulla cannabis. E mentre dal carroccio arrivano la bellezza di 1500 emendamenti e il Partito Democratico, che certo non arretra, prende tempo per spostare la discussione tra due settimane, in maniera tale da poterla affrontare con più calma. Il discorso è ampio e complesso, e non riguarda solo la politica romana, maquella locale che, più dell’altra, è calata nel presente e ne vivere quotidiano. Giovedì pomeriggio Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, sull’argomento, ha twittato così: “Sono 877 mila gli alunni con cittadinanza non italiana che frequentano le nostre scuole. Assicurare loro una parità di diritti e di doveri non è solo giusto: è fondamentale per la loro miglior integrazione, quindiper avere una società più coesa e più sicura”. Una posizione chiara ...

