Italia-Turchia volley femminile, Finale Giochi del Mediterraneo 2022: data, programma, orario, tv, streaming (Di sabato 2 luglio 2022) L’Italia affronterà la Turchia nella Finale di volley femminile ai Giochi del Mediterraneo 2022. Le azzurre scenderanno in campo lunedì 4 luglio (ore 17.30) per andare a caccia della medaglia d’oro in questa competizione multisportiva che si sta disputando a Orano (Algeria). La nostra Nazionale cercherà la rivincita contro la compagine anatolica, contro cui ha perso il match della fase a gironi per 3-1. Si preannuncia una grande sfida, determinante anche in ottica medagliere generale visto che il Bel Paese sta inseguendo e ha bisogno di tutti gli ori possibili per cercare il sorpasso al vertice. L’Italia ha tutte le carte in regola per inseguire la rivincita contro l’ostica compagine rivale e inseguire l’ottava medaglia d’oro della ... Leggi su oasport (Di sabato 2 luglio 2022) L’affronterà lanelladiaidel. Le azzurre scenderanno in campo lunedì 4 luglio (ore 17.30) per andare a caccia della medaglia d’oro in questa competizione multisportiva che si sta disputando a Orano (Algeria). La nostra Nazionale cercherà la rivincita contro la compagine anatolica, contro cui ha perso il match della fase a gironi per 3-1. Si preannuncia una grande sfida, determinante anche in ottica medagliere generale visto che il Bel Paese sta inseguendo e ha bisogno di tutti gli ori possibili per cercare il sorpasso al vertice. L’ha tutte le carte in regola per inseguire la rivincita contro l’ostica compagine rivale e inseguire l’ottava medaglia d’oro della ...

