Italia Polo Challenge, stasera il gran finale in Sardegna (Di sabato 2 luglio 2022) Roma, 2 lug. (Adnkronos) - La tappa in Sardegna di Italia Polo Challenge è arrivata al suo atto finale: stasera, a partire dalle ore 20.30, sono in programma le finali che eleggeranno la squadra vincitrice del terzo appuntamento del 2022 con il circuito organizzato in collaborazione con la Fise (Federazione Italiana Sport Equestri), dopo quelli di Cortina e di Piazza di Siena a Roma. A contendersi il titolo saranno Hendrick's Polo Team e U.S. Polo Assn. Team, che ieri sera si sono aggiudicate due semifinali tiratissime. Nella prima, Hendrick's Polo Team (capitanato da Stefano Giansanti, campione d'Europa con la Nazionale, e completato dal tedesco Sasha Hauptmann e dall'argentino Joaquin Maiquez) ha sconfitto 6-4 Poltu ... Leggi su iltempo (Di sabato 2 luglio 2022) Roma, 2 lug. (Adnkronos) - La tappa indiè arrivata al suo atto, a partire dalle ore 20.30, sono in programma le finali che eleggeranno la squadra vincitrice del terzo appuntamento del 2022 con il circuito organizzato in collaborazione con la Fise (Federazionena Sport Equestri), dopo quelli di Cortina e di Piazza di Siena a Roma. A contendersi il titolo saranno Hendrick'sTeam e U.S.Assn. Team, che ieri sera si sono aggiudicate due semifinali tiratissime. Nella prima, Hendrick'sTeam (capitanato da Stefano Giansanti, campione d'Europa con la Nazionale, e completato dal tedesco Sasha Hauptmann e dall'argentino Joaquin Maiquez) ha sconfitto 6-4 Poltu ...

