Italia-Marocco calcio oggi | Giochi del Mediterraneo 2022 | orario semifinale | programma | tv | dove vederla in streaming

Leggi su oasport

(Di sabato 2 luglio 2022)sabato 2 luglio (ore 22.00) si giocadiaidel. Gli azzurri scenderanno in campo a Sig (Algeria) per fronteggiare i Leoni dell’Atlante in un match da dentro o fuori che mette in palio la qualificazione alla finale, da disputare poi contro la vincente di Francia-Turchia. Gli azzurri hanno chiuso il gruppo B in prima posizione e si sono guadagnati l’incrocio con gli africani, secondi nel gruppo A alle spalle della Francia. L’ha vinto la medaglia d’oro in quattro occasioni e vuole proseguire la propria marcia in questa competizione multisportiva. Di seguito il calendario completo, ildettagliato, l’d’inizio, il ...