Italia-Bulgaria oggi, Nations League volley femminile: orario 2 luglio, programma, tv, streaming (Di sabato 2 luglio 2022) Dopo aver ottenuto matematicamente la qualificazione alle Final Eight grazie al successo contro la Corea del Sud, la VNL della Nazionale femminile continua con la sfida alla Bulgaria. Un’avversaria certamente alla portata delle azzurre che potrà pero contare sulla spinta del pubblico di casa alla Armeec Arena di Sofia. Già nell’ultimo incontro, il CT Davide Mazzanti ha schierato le “seconde linee”, potendo comunque contare su giocatrici del calibro di Miriam Sylla e Sylvia Nwakalor. Probabilmente anche oggi vedremo in campo un sestetto diverso dal solito, soprattutto alla luce della qualificazione già acquisita. Rimane importante provare a fare punteggio pieno, in modo da accedere alla fase finale con il miglior posizionamento possibile in classifica. Ormai esaurite invece le speranze delle bulgare, terzultime e molto distanti dalla ... Leggi su oasport (Di sabato 2 luglio 2022) Dopo aver ottenuto matematicamente la qualificazione alle Final Eight grazie al successo contro la Corea del Sud, la VNL della Nazionalecontinua con la sfida alla. Un’avversaria certamente alla portata delle azzurre che potrà pero contare sulla spinta del pubblico di casa alla Armeec Arena di Sofia. Già nell’ultimo incontro, il CT Davide Mazzanti ha schierato le “seconde linee”, potendo comunque contare su giocatrici del calibro di Miriam Sylla e Sylvia Nwakalor. Probabilmente anchevedremo in campo un sestetto diverso dal solito, soprattutto alla luce della qualificazione già acquisita. Rimane importante provare a fare punteggio pieno, in modo da accedere alla fase finale con il miglior posizionamento possibile in classifica. Ormai esaurite invece le speranze delle bulgare, terzultime e molto distanti dalla ...

Pubblicità

MassimoPaggia : RT @ciafapino: Romania: 42% vaccinati, 400 casi al dì. Sudafrica: 32% vaccinati, 800 casi al dì. Bulgaria. 30% vaccinati. 300 casi a… - Daniele85pari : RT @ciafapino: Romania: 42% vaccinati, 400 casi al dì. Sudafrica: 32% vaccinati, 800 casi al dì. Bulgaria. 30% vaccinati. 300 casi a… - __ANT_Z_ : @boni_castellane @gima1472 @boni_castellane Come mai in Russia tanti decessi e over 60 non vaccinati di Mosca chi… - Diabaging : @TheLastDuivel Ragazzi non esageriamo non è cafu. E bravo tecnicamente per fare il terzino ed ha imparato a difende… - GiuseppeMattare : RT @ciafapino: Romania: 42% vaccinati, 400 casi al dì. Sudafrica: 32% vaccinati, 800 casi al dì. Bulgaria. 30% vaccinati. 300 casi a… -