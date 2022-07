Isola Sacra, da Ater 450mila euro per rifare le fogne alle case del Villaggio Azzurro (Di sabato 2 luglio 2022) Fiumicino – Ater ha stanziato 450mila euro per il rifacimento delle fogne alle case del Villaggio Azzurro di Isola Sacra. Una notizia attesa dai residenti che finalmente potranno vedere realizzati interventi non più rimandabili. “Il risultato si è ottenuto grazie al diretto interessamento dell’assessore regionale Massimiliano Valeriani, della consigliera regionale Califano, del direttore Ater Provincia di Roma Bussi e della nostra Amministrazione, in particolare del vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca”, spiegano la presidente del Consiglio comunale di Fiumicino, Alessandra Vona, e il capogruppo del Partito democratico in Consiglio comunale, Stefano CalcAterra. “Ringraziamo tutti loro ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 2 luglio 2022) Fiumicino –ha stanziatoper il rifacimento delledeldi. Una notizia attesa dai residenti che finalmente potranno vedere realizzati interventi non più rimandabili. “Il risultato si è ottenuto grazie al diretto interessamento dell’assessore regionale Massimiliano Valeriani, della consigliera regionale Califano, del direttoreProvincia di Roma Bussi e della nostra Amministrazione, in particolare del vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca”, spiegano la presidente del Consiglio comunale di Fiumicino, Alessandra Vona, e il capogruppo del Partito democratico in Consiglio comunale, Stefano Calcra. “Ringraziamo tutti loro ...

