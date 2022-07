Isola dei serpenti, la verità nascosta da Mosca: "4 mesi di vaffa", russi umiliati (Di sabato 2 luglio 2022) Lo sgombero di un piccolo presidio russo dall'Isola dei serpenti, nel Mar Nero, diventa un simbolo per le opposte propagande di Mosca e Kiev. Per primi, i russi hanno annunciato ieri mattina l'abbandono dell'isoletta, lunga solo 600 metri, che si trova a 40 km da Odessa ed era occupata dalle forze di Mosca da fine febbraio. Per il generale russo Igor Konashenkov, è una ritirata deliberata per favorire corridoi per le esportazioni granarie: «In un gesto di buona volontà le forze russe hanno completato i loro compiti sull'Isola e ritirato la guarnigione, per dimostrare che la russia non interferisce con gli sforzi dell'Onu per creare un corridoio umanitario per il grano ucraino». Gli ucraini hanno subito dopo ribattuto di essere stati loro a «scacciare i ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 2 luglio 2022) Lo sgombero di un piccolo presidio russo dall'dei, nel Mar Nero, diventa un simbolo per le opposte propagande die Kiev. Per primi, ihanno annunciato ieri mattina l'abbandono dell'isoletta, lunga solo 600 metri, che si trova a 40 km da Odessa ed era occupata dalle forze dida fine febbraio. Per il generale russo Igor Konashenkov, è una ritirata deliberata per favorire corridoi per le esportazioni granarie: «In un gesto di buona volontà le forze russe hanno completato i loro compiti sull'e ritirato la guarnigione, per dimostrare che laa non interferisce con gli sforzi dell'Onu per creare un corridoio umanitario per il grano ucraino». Gli ucraini hanno subito dopo ribattuto di essere stati loro a «scacciare i ...

