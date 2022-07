Isola dei Famosi, Luca Daffré svela che significato ha il cervo tatuato sul petto (Di sabato 2 luglio 2022) Il fisco statuario dell’naufrago dell’Isola dei Famosi 2022 Luca Daffré è molto riconoscibile per via dell’enorme cervo che ha tatuato sul petto. Un tatuaggio decisamente insolito e particolare, che tra l’altro si presta a numerosi sfottò per via delle corna che caratterizzano il cervo e che sono sinonimo di tradimento. Ma ovviamente non è questo il significato che Luca Daffré ha voluto dare al suo tatuaggio. A rivelare cosa lo abbia portato a questa decisione è stato lui stesso. “Un significato particolare non c’è, l’avevo fatto come simbolo della solitudine, del saper stare da soli. Battute a parte su corna, è un animale solitario che sa stare bene da solo” ha dichiarato ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 2 luglio 2022) Il fisco statuario dell’naufrago dell’dei2022è molto riconoscibile per via dell’enormeche hasul. Un tatuaggio decisamente insolito e particolare, che tra l’altro si presta a numerosi sfottò per via delle corna che caratterizzano ile che sono sinonimo di tradimento. Ma ovviamente non è questo ilcheha voluto dare al suo tatuaggio. A rivelare cosa lo abbia portato a questa decisione è stato lui stesso. “Unparticolare non c’è, l’avevo fatto come simbolo della solitudine, del saper stare da soli. Battute a parte su corna, è un animale solitario che sa stare bene da solo” ha dichiarato ...

